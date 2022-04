Affaire Maddie : Les parents de Maddie n’ont pas perdu espoir de retrouver leur fille

Kate et Gery McCann ont salué vendredi la mise en examen d’un suspect allemand dans l’enquête sur la disparition de leur enfant, en 2007 dans le sud du Portugal.

Un temps soupçonnés d’avoir tué leur fille avant d’être mis hors de cause, Kate et Gerry McCann ont affirmé vendredi garder l’espoir que Maddie soit toujours en vie.

Presque quinze ans après la disparition de la Britannique Madeleine McCann dans le sud du Portugal, ses parents ont salué l’annonce par la justice portugaise de la mise en examen d’un suspect allemand et assuré qu’ils n’avaient «pas perdu espoir» de retrouver leur enfant. «Même si la possibilité est peut-être mince, nous n’avons pas abandonné l’espoir que Madeleine soit toujours en vie et que nous la retrouverons», écrivent Kate et Gerry McCann dans une déclaration publiée sur le site internet dédié à leur enfant. Ils soulignent que le suspect «n’a pas encore été inculpé d’un crime spécifique lié à la disparition de Madeleine».