Justice : Les parents de Swan & Néo iront en prison

C’est une nouvelle qui va sans doute réjouir Booba, en guerre contre les influenceurs qu’il considère comme des arnaqueurs . La youtubeuse Gaëlle Burlot, alias Sophie Fantasy, et son époux Gregory Thonet, alias Greg Inside, parents des jeunes stars d’Internet Swan, 11 ans, et Néo, 17 ans, ont été condamnés par la justice, le 6 mars 2023, selon le journal « Le Progrès ». Ils ont été reconnus coupables d’avoir escroqué 340 personnes au sein de l’ancienne agence matrimoniale lyonnaise Eurochallenges où Sophie Fantasy travaillait en famille. Les deux Français purgeront une peine de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et devront payer 100’000 euros d’amende chacun.

Les faits reprochés au couple – escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral – remontent à la période de 2010 à 2014. Sophie Fantasy et son mari travaillaient alors pour l’agence créée par Anne-Marie Muser, la mère de Grégory Thonet. Eurochallenges proposait à ses clients de rencontrer l’âme sœur parmi des jeunes femmes venant d’Europe de l’Est, d’Afrique et d’Asie. Or, plus de trois cents d’entre eux se sont retrouvés endettés et n’ont jamais rencontré les femmes qu’on leur avait présentées en photo. Anne-Marie-Muser a elle aussi été condamnée à 5 ans d’emprisonnement, dont 3 avec sursis, et 20’000 euros d’amende.