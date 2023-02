France : Les parents du meurtrier présumé de Magali Blandin se sont suicidés

Les parents de Jérôme Gaillard, qui avait avoué le meurtre de son épouse Magali Blandin en 2021 près de Rennes avant de se donner la mort en prison, se sont eux-mêmes suicidés avant de pouvoir être jugés, a-t-on appris mardi auprès de leurs avocats. Monique et Jean Gaillard, respectivement âgés de 73 et 76 ans, étaient mis en examen pour complicité présumée avec leur fils dans ce féminicide.

«Monique et Jean Gaillard avaient fait le choix de rendre la vérité à ce drame familial et portaient à eux seuls, depuis le suicide de leur fils Jérôme, le poids de la responsabilité (…) Ils n’auront plus été capables de vivre, encore» et sont «partis ensemble», écrivent leurs avocats respectifs, Gwendoline Tenier et Olivier Pacheu, dans un communiqué transmis à l’AFP.