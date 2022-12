Enfant décédé à Zurich: les parents avaient signalé le passage dangereux

Enfant décédé à Zurich : Les parents du petit garçon avaient signalé le passage dangereux

Des voix s’élèvent contre les autorités zurichoises, qui n’auraient pas écouté les inquiétudes des parents du quartier, quant à la sécurité routière sur le trajet où l’enfant a perdu la vie.

1 / 3 C’est à cet endroit que le petit garçon de 5 ans a trouvé la mort, mercredi. 20min/obi La sécurité routière à cet endroit était «source de malaise depuis des années». 20min/Marco Zangger Les parents de l’enfant eux-mêmes s’étaient engagés auprès de la ville de Zurich, en collaboration avec les riverains de l’association de quartier Zürich West, pour améliorer la situation du trafic à la Escher-Wyss-Platz et sécuriser le trajet scolaire. 20min/Marco Zangger

Depuis la découverte du corps d’un petit garçon de 5 ans, mercredi matin à la Escher-Wyss-Platz à Zurich, la Suisse entière est triste et en émoi. C’est sur le chemin de l’école enfantine que l’accident, dont le déroulement n’est pas encore connu précisément, s’était produit à l’heure du trafic pendulaire matinal. Pour l’instant, l’enquête de police se concentre sur un camion et deux voitures dont les conducteurs ont été interrogés pour connaître leur éventuelle implication dans l’accident.

Parents inquiets depuis des années

Parmi les détails tragiques, le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung rapportent que du côté des parents des enfants du quartier, on note que la sécurité routière à cet endroit était «source de malaise depuis des années». Ainsi, depuis des années, les parents de l’enfant accidenté eux-mêmes s’étaient engagés auprès de la ville de Zurich, en collaboration avec les riverains de l’association de quartier Zürich West, pour améliorer la situation du trafic à la Escher-Wyss-Platz et sécuriser le trajet scolaire.

Mais selon les estimations de la ville, le carrefour en question n’est pas à risque et il n’y aurait pas eu d’accident au cours des cinq années passées selon le service compétent.

Ce qu’on peut demander à un enfant dans le trafic

Outre les détails du drame zurichois, il soulève la question de ce qu’on peut raisonnablement attendre d’un jeune enfant dans le trafic. Peut-il traverser seul un carrefour très fréquenté comme celui de la Escher-Wyss-Platz à Zurich? Dans la SonntagsZeitung, Pascal Regli, de l’Association suisse des piétons, ne souhaite pas se prononcer sur le tragique accident de mercredi à Zurich, car les circonstances n’en sont pas encore éclaircies.

Hors de ce drame, il estime qu’ «un élève d’école enfantine ne peut de loin pas être considéré comme sûr en matière de circulation». Car à cet âge, les enfants ne sont souvent pas encore en mesure de distinguer une voiture à l’arrêt d’un véhicule en mouvement. De plus, ils sont facilement distraits, et ne peuvent pas encore évaluer les distances et la vitesse.

Selon Pascal Regli, on ne peut donc guère exiger de jeunes enfants de traverser une route très fréquentée, même si elle est pourvue de passages pour piétons. «Je suis d’avis que nous en demandons souvent trop aux jeunes enfants dans des situations de trafic intense».

Un trajet raisonnable, un droit constitutionnel

L’expert en mobilité fait toutefois remarquer que les écoliers ont un droit constitutionnel à un trajet scolaire raisonnable. Ce que de nombreux parents, mais aussi des représentants des autorités scolaires ignoreraient.

«Si le trajet jusqu’à l’école est trop long ou trop dangereux et que l’école ne peut pas être atteinte en toute sécurité ou à temps à cause de cela, le droit à l’éducation est violé», détaille-t-il ainsi. Et de souligner que dans un tel cas, les autorités scolaires ou la commune sont tenues de prendre les mesures qui s’imposent.

Dangerosité évaluée au cas par cas Le caractère raisonnable ou non du trajet est toujours évalué au cas par cas selon Pascal Regli dans la SonntagsZeitung qui résume: «On peut dire que pour les enfants de quatre à cinq ans, un trajet scolaire de plus d’un kilomètre doit être remis en question. Si le trajet est supérieur à 1,5 kilomètre, on peut considérer qu’il n’est pas raisonnable.»