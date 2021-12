Fusillade dans un lycée américain : Les parents du tireur plaident non coupables

Les parents de l’adolescent qui a tué quatre de ses camarades dans le Michigan sont accusés d’homicides involontaires.

Les parents d’un adolescent qui a tué quatre élèves dans un lycée du nord des États-Unis ont plaidé non coupables samedi d’ homicides involontaires pour avoir laissé leur fils utiliser une arme offerte en cadeau, une juge ayant fixé leur caution à un million de dollars.

Au cours de la lecture de l’acte d’accusation samedi matin, James et Jennifer Crumbley, détenus depuis la veille, ont plaidé non coupables des chefs d’accusation qui les visent, quatre homicides involontaires pour lesquels ils risquent chaque fois jusqu’à 15 ans de prison.

Recherché par la police et le FBI, le couple Crumbley a été arrêté vendredi dans un bâtiment industriel à Detroit, à une soixantaine de kilomètres au nord du lieu de la fusillade.

Les avocates des parents ont assuré qu’ils comptaient se rendre mais le shérif du comté Michael Bouchard pense au contraire qu’ils étaient en fuite et «se cachaient». «Ils ne cherchaient pas à se rendre à ce stade» et, «clairement, quelqu’un les a aidés pour trouver cet endroit et le mettre à leur disposition», a-t-il dit pendant un point presse samedi après-midi.