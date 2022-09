Parlement: Les parents d’un enfant gravement malade seront mieux soutenus

Inégalités entre les familles

Mais la manière dont l’allocation est conçue et l’attestation certifiant que l’enfant est gravement atteint dans sa santé posent des difficultés au corps médical et créent une grande inégalité entre les familles, relève le Lucernois. Car la loi se fonde uniquement sur le pronostic à long terme. Et de citer en exemple les parents d’un nouveau-né gravement malade mais dont le pronostic vital à long terme est bon. Ils ne bénéficient pas de l’allocation, même s’ils doivent passer beaucoup de temps à l’hôpital pour s’occuper du nourrisson. «La législation actuelle plonge les employeurs et les parents dans une longue période d’incertitude, puisqu’ils ne peuvent pas savoir à l’avance si l’absence sera couverte par les indemnités journalières de l’APG», relève l’élu.