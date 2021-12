Armée suisse : Les parents en service seront mieux soutenus

La conseillère fédérale en charge de la défense, Viola Amherd fait un geste. Des frais pour la crèche sont remboursés et un congé paternité accordé.

Un congé obligatoire

On apprend donc que depuis un an, les hommes ont le droit de reporter leur service s’ils deviennent pères pendant leur service. Jusqu’alors, «la défense de la patrie» l’emportait sur le congé de paternité. Pour un engagement de plus de trois semaines, les hommes sont tenus de prendre deux semaines de congé dans les six premiers mois suivant la naissance de l’enfant.