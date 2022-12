Suisse: gifler ou fesser ses enfants sera bientôt interdit

«Or les chiffres en Suisse sont très tristes», a-t-elle souligné. En effet, près d’un enfant sur deux subit des violences physiques ou psychologiques dans le cadre de son éducation. Un sur cinq souffre de violences graves, et plus de 1500 sont traités chaque année aux urgences des hôpitaux pour cause de violence dans l’éducation, a-t-elle rappelé. «L’inscription dans le Code civil d’une disposition prévoyant clairement une éducation sans violence apportera de la clarté et provoquera, espérons-le, un changement de comportement des parents», a-t-elle ajouté.

«Faudra-t-il appeler la police?»

Une minorité a tenté de s’opposer au texte. «Je ne suis qu’un père inquiet et mal à l’aise», a lancé Jakob Stark (UDC/TG). «Comment les parents vont-ils s’imposer lorsque leur éducation se heurte à une résistance? Quelles seront les sanctions non violentes autorisées?» a-t-il lancé. «Et que fait le législateur contre la violence entre enfants et entre ados, comment les parents peuvent-ils lutter contre elle sans être autorisés à recourir eux-mêmes à la violence en cas de besoin? Et comment l’État fera-t-il respecter cette interdiction? Faudra-t-il appeler la police?» a-t-il questionné. «Je crains que la motion ne finisse par être contre-productive et ne conduise à plus de violence au final».