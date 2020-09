Suisse : Les parents qui adoptent pourraient bénéficier d’un congé

Le projet adopté par le Conseil national prévoit un congé de deux semaines lors de l’adoption d’un enfant pour les parents qui exercent une activité lucrative.

KEYSTONE/AP/DOUGLAS C. PIZAC

Le camp rose-vert, soutenu par le PVL, a tenté en vain de renvoyer le projet en commission afin d’élaborer une variante de quatorze semaines, soit autant que pour le congé maternité. Il est aussi important pour les parents adoptifs d’avoir du temps pour construire une relation avec leur enfant, surtout s’il est issu d’un milieu social et culturel différent, a argumenté Barbara Gysi (PS/SG).

Responsabilité individuelle

UDC et PLR ne voulaient pas de ce congé. L’adoption est une décision relevant de la responsabilité individuelle, a fait valoir Regine Sauter (PLR/ZH). Les parents qui adoptent doivent aussi être prêts à s’organiser et à prendre du temps pour accueillir leur enfant. Il n’existe aucune raison pour laquelle une assurance sociale devrait payer un congé.

Contrairement à la maternité, l’adoption n’est en outre pas liée directement à un accouchement et n’induit pas la nécessité de protéger la santé de la mère, a argué Therese Schläpfer (UDC/ZH). Il ne l’empêche pas non plus de travailler.