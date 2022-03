Mères porteuses – Les parents suisses craignent pour leur bébé en Ukraine

1 / 2 Capture d’écran/YouTube

«La guerre en Ukraine n’apporte à nos parents d’intention que de la peur et de la panique.» Dans une récente publication Facebook, l’entreprise ukrainienne BioTexCom met en garde les futurs parents de vouloir sortir leur mère porteuse du pays de leur propre chef. La clinique met en relation des couples sans enfants et des personnes seules du monde entier avec des mères porteuses ukrainiennes. Celles-ci mettent au monde les enfants et les font ensuite adopter. Le hic: la gestation pour autrui est illégale dans de nombreux pays, y compris en Suisse.



«La naissance de l’enfant en dehors de l’Ukraine n’est pas légale et aura des conséquences juridiques», écrit ouvertement la société. Et d’ajouter: «La mère porteuse sera considérée comme la mère de l’enfant et la tentative de remettre l’enfant à ses parents d’intention sera qualifiée de trafic d’enfants. Ils ne seront jamais reconnus comme les parents de l’enfant.»

La situation actuelle représente donc un gros dilemme pour les parents dont les mères porteuses sont sur le point d’accoucher. Faut-il laisser les mères en Ukraine et les exposer aux dangers de la guerre, ou tenter de leur faire franchir la frontière, où une adoption légale ne serait plus possible?

L’entreprise ukrainienne BioTexCom a posté la semaine dernière une vidéo montrant un abri antiatomique, totalement équipé et destiné aux mères porteuses tout comme aux futurs parents.

Au cours des derniers jours, plusieurs couples suisses ont malgré tout fait venir de Kiev des bébés nés de mères porteuses ukrainiennes. Ingrid Ryser, de l'Office fédéral de la justice (OFJ), affirme: «En raison de la situation difficile en Ukraine, l’entrée des enfants a été autorisée dans certains cas exceptionnels avant la clôture de la procédure d'état civil.»

Concrètement, cinq bébés auraient été autorisés à entrer en Suisse alors que les affaires juridiques en Ukraine n’étaient pas encore terminées. La Suisse a en effet retiré son personnel d’ambassade depuis un certain temps déjà. Selon Ingrid Ryser, le bien-être et les intérêts des enfants concernés sont au premier plan. «Le lien de filiation doit toutefois être établi et enregistré légalement immédiatement après l’entrée en Suisse.»

Actuellement, il est difficile de savoir ce qu’il en est sur place. Les numéros de téléphone de l’entreprise ne fonctionnent plus, les e-mails restent sans réponse. On ne sait pas non plus si des Suisses se trouvent toujours en Ukraine pour prendre des nouvelles des mères porteuses ou de leurs bébés.