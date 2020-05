Coronavirus

Les parieurs se ruent sur le ping-pong

Conséquence de la pandémie, le tennis de table est prisé sur les sites de paris en ligne.

Tournois en Russie

Et pourtant, fautes de courses de chevaux, de grands championnats de foot et de tournois de tennis, paralysés par la pandémie, les parieurs ont dû trouver des ersatz. Et le ping pong a su saisir la balle au bond pour se trouver un nouveau public, avec des tournois qui continuent à avoir lieu en Europe de l'Est, notamment en Russie.