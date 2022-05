Suisse : Les paris sportifs ont explosé en 2021

Ils ont été multipliés par 10 depuis dix ans et ont augmenté de 50% en une année. Le Groupement romand d’études des addictions tire la sonnette d’alarme.

Jamais les Suisses n’ont autant tenu de paris sportifs que l’année dernière. En 2011, les recettes des paris se montaient à 3 millions, puis à 12 millions en 2018, à 25 millions en 2020 et enfin à 38 millions en 2021. Elles ont donc plus que décuplé en 10 ans. Et pratiquement augmenté de 50% en une année.