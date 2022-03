Football : Les Parisiennes et les Barcelonaises mettent un pied en demies

Gagnantes à l’extérieur de leur quart de finale aller de la Champions League, les Françaises et les Espagnoles ont pris une option sur le dernier carré.

Le Classico au Barça

À Madrid, les filles n’avaient pas droit au Stade Santiago-Bernabéu, l’écrin de la «Maison blanche», mais au petit stade Alfredo-Di Stefano et ses 6000 places, où les Barcelonaises, tenantes du titre, ont remporté le premier Clasico féminin joué sur la scène continentale.

Les Madrilènes avaient pourtant ouvert la marque par Olga Carmona (8e). Mais un penalty d’Alexia Putellas, Ballon d’or 2021, à la 53e, un but de Claudia Pina (81e) puis une nouvelle réalisation de Putellas – son 7e but dans la compétition – durant le temps additionnel ont permis aux Catalanes de renverser le match et de préparer sereinement le match retour, dans huit jours au Camp Nou.