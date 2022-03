Football : Les Parisiennes mettent un pied en demies

Gagnantes de leur quart de finale aller de la Champions League à Munich contre le Bayern, les Françaises ont pris une option sur le dernier carré.

Avec ce doublé, Marie-Antoinette Katoto poursuit son impressionnant bilan avec 22 buts en 24 apparitions sous le maillot rouge et bleu cette saison, dont 5 réalisations en Ligue des champions.

13’000 spectateurs à Munich

Les Bavaroises ont été pourtant les plus dangereuses en début de match et en fin de partie pour leur première à l’Allianz Arena, devant 13’000 spectateurs sur les 70’000 places de l’enceinte jusque-là réservée aux garçons.

Le PSG, qui a joué avec Ramona Bachmann dès la 75e minute, est invaincu depuis 5 mois et a infligé une première défaite aux Bavaroises depuis novembre (défaite en championnat face à Wolfsburg 1-0).

L’entraîneur du Bayern heureux

«Nous avons joué un match fantastique contre une équipe au top niveau absolu», a déclaré après le match l’entraîneur du Bayern, Jans Scheuer, cité sur le site de la section féminine du club. «Dans l’ensemble, nous avons manqué un peu de chance. Mais je suis absolument satisfait de la performance et grâce au but de Klara, tout est possible au match retour.»