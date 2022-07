Suisse : Les parkings rapportent «jusqu’à 4 fois plus» que la location d’apparts

Le Surveillant des prix montre que «des disparités considérables» existent quant aux tarifs de stationnement sur la voie publique pratiqués dans les grandes villes de Suisse.

Les tarifs de stationnement sur la voie publique pratiqués dans les grandes villes de Suisse (plus de 20’000 habitants) et les recettes qui en découlent connaissent de fortes disparités, dévoile le Surveillant des prix, dans sa newsletter publiée ce jeudi. Les données recueillies montrent que «les places de stationnement rapportent jusqu’à 4 fois plus que la location d’appartements».