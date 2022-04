Suisse : Les parlements des villes toujours plus verts et féminins

La vague verte a particulièrement touché la Suisse romande entre 2019 et 2021, avec une progression de presque 8 points de pourcentage en moyenne.

Les Verts et les Vert’libéraux ont continué de gagner des sièges dans les législatifs et les exécutifs des villes en 2021, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS). En l’espace de deux ans, ils sont passés de 9,8% à 14,1% en moyenne au sein des parlements. Cette progression est d’autant plus marquée en Suisse romande, où les Verts avaient 11,5% des mandats en 2019 contre 19,3% en 2021. Quant aux Vert’libéraux, ils sont passés de 3,4 à 5,9%.

Près de 40% de femmes élues

Entre 2020 et 2021, à l’exception de l’UDC qui reste stable autour des 20%, on observe une augmentation de la proportion de femmes élues au sein de tous les partis. Les Verts et le Parti socialiste se situent au-dessus de la moyenne des villes suisses, avec respectivement 53,9 et 50,0% de femmes. Le Centre et les Vert’libéraux oscillent autour de la moyenne avec 38,8 et 36,8% et vient ensuite le PLR avec 27,4%.