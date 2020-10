Suisse : Les partenaires sociaux veulent éviter un reconfinement

Le ministre de l’Economie Guy Parmelin a organisé une table ronde téléphonique avec les syndicats et les milieux économiques. Tous s’accordent à appeler la population à redoubler d’efforts.

Les milieux économiques, les syndicats et le Conseil fédéral sont inquiets de la recrudescence des cas de coronavirus. Il est nécessaire d’éviter à tout prix un reconfinement, estiment-ils à l’issue d’une rencontre téléphonique jeudi avec le ministre de l’économie Guy Parmelin.

Les plans de protection doivent être strictement respectés et des solutions de dépistage rapide mises en place. Les restrictions de rassemblement ne doivent être ordonnées que lorsque la situation l’exige absolument.

La protection de la population et la protection de l’économie n’entrent pas en contradiction. Plus vite la propagation du virus pourra être endiguée, moins l’économie pâtira. Tous doivent tirer à la même corde et respecter les mesures déjà mises en place, rappelle le Département fédéral de l’économie.