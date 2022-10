Médecine : Les particules élémentaires du CERN accélèrent la lutte contre le cancer

Les accélérateurs de particules géants du CERN servent également à trouver les moyens d’étendre la portée de la radiothérapie anticancéreuse et de s’attaquer à des tumeurs difficiles d’accès

Cette méthode qui délivre la dose en quelques centaines de millisecondes a le même effet destructeur sur la tumeur ciblée, mais cause beaucoup moins de dommages aux tissus sains environnants

Les chercheurs du CERN, l’un des plus prestigieux laboratoires du monde, brisent les particules élémentaires pour tenter d’élucider les mystères de l’Univers. Mais leur savoir-faire permet aussi de repousser les limites du traitement de certains cancers jusque-là mortels. Les physiciens de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire -à cheval entre la Suisse et la France près de Genève- travaillent avec des accélérateurs de particules géants pour trouver les moyens d’étendre la portée de la radiothérapie anticancéreuse et de s’attaquer ainsi à des tumeurs difficiles d’accès qui, autrement, signaient l’arrêt de mort du patient.