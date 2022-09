Attentat de Nice : Les parties civiles vont témoigner: «Ce sera un hymne à la vie»

Ce Tunisien de 31 ans avait volontairement foncé sur la foule rassemblée sur la Promenade des Anglais pour la fête nationale, faisant 86 morts et plus de 450 blessés. Depuis le 5 septembre, la cour d’assises spéciale de Paris juge huit accusés, membres de l’entourage de l’assaillant ou soupçonnés de trafic d’armes. Après avoir convoqué enquêteurs, experts techniques et spécialistes des traumatismes, la cour consacre cinq semaines à entendre les parties civiles qui le souhaitent, 288 à ce jour.