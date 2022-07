Emmanuel Macron : Les «partis de gouvernement» refusent de «participer à une coalition»

Le président français a déploré cet état de fait, soulignant «la période exceptionnelle» que le nouveau gouvernement doit affronter.

«Période exceptionnelle»

Repenser en profondeur

«Bâtir l’indépendance du pays et les progrès pour nos compatriotes (...), ça suppose de savoir investir, transformer, bâtir. Mais l’indépendance du pays et les progrès ne se financent que rarement sur des déficits non financés, en tout cas non soutenables, et l’indépendance réelle du pays ne se fait pas sans transformation profonde et beaucoup d’exigence», a-t-il encore averti.