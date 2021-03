Le National a accepté mercredi, par 115 voix contre 70, d'entrer en matière sur un contre-projet indirect à l'initiative sur la transparence. Pour rappel, celle-ci veut contraindre les partis à communiquer chaque année leur bilan et leur compte de résultats, ainsi que l’origine de tous les dons d’une valeur supérieure à 10’000 francs. Les particuliers et les comités, qui dépensent plus de 100’000 francs pour une campagne, devraient également communiquer leur budget global et les dons importants reçus.