Suisse : Les partis devront être transparents dès octobre 2023

Dons de plus de 15’000 francs à déclarer

Concrètement, selon cette loi adoptée en juin 2021 par le Parlement, les partis représentés à Berne devront déclarer chaque année leurs recettes et les libéralités dont la valeur dépasse 15’000 francs par an et par auteur de ces dons. Ils devront par ailleurs déclarer les contributions de leurs élus et autres titulaires de mandats. Les responsables d’une campagne de votation ou d’une campagne électorale devront, s’ils engagent à cet effet plus de 50’000 francs, déclarer les recettes budgétisées et le décompte final des recettes.