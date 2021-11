Sondage prévotations – Les partisans de la loi Covid renforcent leur avance

Les résultats de la 2e vague du sondage «20 minutes/Tamedia» ressemble à un copier-coller des premiers. Seule évolution notable: les partisans de la loi Covid semblent se renforcer. Par rapport à il y a deux semaines , les soutiens sont passés de 63% à 69% (de 35% à 30% pour les opposants). Les avis semblent d’ailleurs assez tranchés: 66% répondent désormais voter «oui» et 3% «plutôt oui». Même chose chez les opposants, avec 2% de «plutôt non» et 28% de «non».

L’évolution vers une acceptation semble en partie tirée par les écologistes: les Verts (de 72% à 80% de oui) et les Vert’libéraux (de 79% à 86%) font les plus grandes progressions. À noter que même dans les rangs de l’UDC, le rejet se fait un peu moins fort puisque 37% de ses électeurs ont répondu accepter la loi, contre 62% qui la refusent. Les Tessinois ont aussi présenté une évolution: ils étaient 57% à dire oui lors du premier sondage, ils sont désormais 72%.

Les autres données (hommes/femmes, villes/campagnes et jeunes/aînés) continuent de soutenir la loi dans des proportions analogues à la première vague de sondage. Seuls les 18-34 ans sont toujours plutôt partagés avec 55% de oui et 44% de non.