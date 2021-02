L’identité électronique n’est pas encore acquise selon notre sondage. dr

Les prochaines votations fédérales se dérouleront le 7 mars. Le peuple devra s’exprimer sur trois objets: l’initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage», connue comme l’initiative antiburqa; la loi sur les services d’identification électronique; et le référendum sur l’accord de partenariat économique avec l’Indonésie.

e-ID: du plomb dans l’aile

La loi sur les services d’identification électronique perd des plumes. Le camp du oui s’élève actuellement à 40%; celui du non à 55%. Lors de la première vague de notre sondage, ces proportions étaient de 45% d’acceptation et 47% de refus. Le camp du non se trouve principalement à gauche, en Suisse alémanique et dans les zones urbaines.

Le oui à l’initiative anti-burqa se confirme

L’initiative anti-burqa serait acceptée par 65% des personnes ayant répondu à notre sondage et 34% la refuseraient. Ces proportions étaient respectivement de 63% et 35% il y a quinze jours. On observe toujours un clivage entre ville et campagne avec un 56% d’acceptation pour les personnes vivant en zone urbaine et un 70% pour les gens des campagnes.

Indécision sur l’accord avec l’Indonésie