Tendance - Les party pants sont un peu moches, mais ils cartonnent

Des motifs et de la couleur: les party pants ne sont pas du genre discret. Qu’on aime ou pas, leur coupe patte d’éléphant a l’avantage de faire souffler un vent de fraîcheur sur notre vestiaire. Voici quelques looks repérés sur Instagram en guise d’inspiration et une sélection shopping (voir plus bas) pour vous équiper cette saison.