Canton de Vaud : Les pass Covid européens sont désormais valables en boîte de nuit

Le Canton de Vaud va appliquer une solution temporaire dans l’attente de la reconnaissance entre les systèmes de vérification des certificats suisses et européens.

Depuis le 26 juin, les clubs et discothèques (ici le Mad à Lausanne) accueillent à nouveau les clients munis d’un certificat Covid.

Dès aujourd’hui, les organisateurs de manifestations nécessitant un certificat Covid et les responsables des boîtes de nuit peuvent vérifier les pass des pays européens. Les personnes concernées sont en effet désormais autorisées à utiliser l’application française de lecture des codes QR pour effectuer les contrôles. C’est la solution temporaire proposée par le canton de Vaud ce vendredi en attendant que l’application suisse «COVID Check» permette de le faire.

Cette autorisation temporaire est valable jusqu’à ce que la reconnaissance mutuelle des certificats soit effective entre la Suisse et l’Union européenne. Dans un communiqué, le Canton affirme que «cette coexistence ne présente pas de risque sanitaire, les critères pour obtenir un certificat Covid en France par exemple étant similaires, voire légèrement plus restrictifs qu’en Suisse. Un certificat test PCR est par exemple valable 48 heures, contre 72 heures en Suisse. Et le certificat vaccination français est valable deux semaines après la seconde dose, alors qu’il est valable immédiatement en Suisse.»