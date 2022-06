Canton de Berne : Les passagers d’un train bloqué dans un tunnel doivent évacuer à pied

Lundi, vers 16h, la ligne de contact entre Bienne et Douanne a subi une panne qui a interrompu le trafic ferroviaire. Les voyageurs coincés ont été pris en charge au bout d’une longue attente, tandis que la circulation des trains a pu reprendre vers 18h.

«Nous sommes restés arrêtés dans un tunnel pendant plus d’une heure et là, on vient de nous demander de sortir et d’évacuer à pied pour rejoindre des bus qui nous prendront en charge.» Ce lecteur de «20minutes» se trouvait dans un IC5 qui circulait entre Genève et Saint-Gall quand le convoi s’est arrêté dans un tunnel peu avant Bienne (BE), lundi, vers 16h. Au bout d’une longue attente, les passagers ont été priés de descendre du train et de marcher jusqu’à la sortie du tunnel, où les attendaient des bus qui devaient les amener à la gare de Bienne.