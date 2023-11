Les passagers Luxair d'un vol Madrid-Luxembourg ont vécu «un enfer»

Retard à l’embarquement, panne de courant dans l’avion avant la descente de l’appareil et l’annulation du vol: les passagers d’une liaison Luxair entre Madrid et Luxembourg ont vécu une drôle de soirée, dimanche, dans la capitale espagnole.

Vol Madrid-Luxembourg : «Les lumières se sont éteintes et les gens ont commencé à paniquer»

Une partie des passagers à destination de Luxembourg était excédée, dimanche soir. DR

Que s’est-il passé dimanche soir à l’aéroport de Madrid Barajas? Alors que les passagers qui se rendaient au Luxembourg avaient embarqué avec du retard, à bord du vol LG3838 à destination du Findel, un problème électronique dans l’appareil les a contraints à descendre de l’avion, alors que celui-ci s’apprêtait à décoller et avait déjà entamé son roulage.

«Les lumières de la cabine se sont subitement éteintes et les gens ont commencé à paniquer. L’avion s’est immobilisé. Il faisait très chaud et des personnes ont commencé à perdre patience, d’autant que l’équipage était incapable de nous expliquer ce qui se passait», raconte Maria*, qui revenait du Mexique avec son mari et sa fille.

On annonce finalement aux passagers qu’ils vont devoir descendre de l’avion et revenir au terminal, le temps que la panne soit réparée. «On nous a laissés comme ça, sans aucune information, jusqu’à 0h30, avant qu’un employé de la compagnie espagnole Iberia vienne nous annoncer que le vol Luxair était annulé. On pensait qu’on allait dormir à l’aéroport», explique José, qui devait reprendre le travail, lundi.

Un sentiment d’abandon

Contactée par L’essentiel, la compagnie Luxair explique: «Le vol Madrid-Luxembourg a subi un problème technique. La plupart des passagers ont été réacheminés dimanche soir, à l’exception d’une petite dizaine d’entre eux, qui n’ont reçu leur réaffectation de vol que vers 5h, lundi matin, en raison de la complexité de certaines connexions.»

C’est le cas d’une lycéenne qui a pu rentrer à Luxembourg, lundi soir par Valence. Mais plusieurs passagers affirment n’avoir reçu aucune communication de la part de la compagnie, alors que d’autres assurent que des solutions alternatives leur ont été proposées, seulement à partir de mercredi.

«Nous avons vraiment été laissés-pour-compte. Je n’ai jamais vécu cela» Une passagère du vol Madrid-Luxembourg

«En téléphonant lundi matin et en me fâchant, on m’a permis de rentrer lundi soir, en passant par Porto», raconte José, qui venait d’atterrir au Portugal. Ce dernier pointe un manque de communication, évoque même un sentiment d’abandon, au même titre que d’autres passagers. Finalement, ces derniers ont été logés dans un hôtel de la banlieue madrilène.

«C’était un enfer, et ce n’est pas terminé. Nous avons vraiment été laissés-pour-compte. Je n’ai jamais vécu cela», abonde Maria. Avec sa famille, ils ont décidé de rentrer par leurs propres moyens, via Amsterdam et un autre transporteur, quand ils ont appris qu’une seule nuit d’hôtel était prise en charge par la compagnie et que leur prochaine possibilité de retour était trop lointaine.

*Prénom d’emprunt