Suisse

Les passagers pourront se faire rembourser les retards

À partir de l’an prochain, les usagers des transports publics pourront réclamer une indemnisation en cas de retard important.

Les dispositions mettent en œuvre l’organisation de l’infrastructure ferroviaire que le Parlement a adoptées en septembre 2018 pour rendre le système plus transparent, assurer un accès non discriminatoire aux réseaux de chemins de fer et les rendre plus performants.