Aéroport de Zurich : Les passagers sont à bout, la police doit intervenir chaque jour

Les difficultés que rencontre l’aviation jouent avec les nerfs de certains voyageurs qui s’en prennent au personnel à Kloten. À Genève, par contre, on compte moins d’incidents.

À Kloten, on comptait une intervention par mois avant la pandémie, maintenant les forces de l’ordre sont sollicitées en moyenne une fois par jour, constate Nathalie Berchtold. Le personnel au sol est formé pour gérer les voyageurs mécontents, mais n’arrive pas à faire face à toutes les situations. Des panneaux ont même été installés l’an dernier pour rappeler que les insultes, menaces et voies de fait sont punissables.

Dans le terminal de Kloten, certains employés se sont fait cracher dessus, des passagers se sont mis à hurler ou à grimper par-dessus les barrières de sécurité. Il est aussi arrivé que des collaborateurs se fassent poursuivre pour des réclamations à la fin de leur service. «Les gens ont des exigences de plus en plus élevées et considèrent un vol comme un dû, mais parallèlement, ils sont de moins en moins autonomes», soupire un employé sous couvert d’anonymat.