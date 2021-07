Océanie : Les «passeports dorés», industrie No 1 du Vanuatu

Les demandes de naturalisation express contre cash affluent dans l’archipel pauvre, dont un bon nombre émane d’individus louches, révèle «The Guardian».

Devenir citoyen d’un autre pays en ouvrant grand son portefeuille? C’est possible dans quelques États. Chypre ou le Portugal, par exemple, déroulent le tapis rouge aux investisseurs. Mais nulle part la pratique des «passeports dorés» n’est aussi développée qu’au Vanuatu. Le vaste archipel de seulement 300’000 habitants a naturalisé 2200 personnes l’an passé, révèle The Guardian . Contre 130’000 fr. environ, les formalités sont bouclées en un mois… sans même se rendre sur place.

Le quotidien britannique a eu accès à la liste de ces nouveaux citoyens: une tour de Babel de businessmen et d’ex-­politiciens. On y trouve aussi des profils louches: deux frères sud-africains accusés d’une énorme escroquerie aux cryptomonnaies, un Italien soupçonné d’avoir détourné 15 millions au Vatican, des hauts fonctionnaires algérien, syrien ou nord-coréen… et même l’ex-Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj.