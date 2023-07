Vaud: Les patates souffrent du climat actuel

Les mauvaises récoltes se suivent et ça décourage les agriculteurs de persévérer dans cette culture. Embêtant quand on sait que chaque citoyen suisse mange en moyenne une cinquantaine de kilos de patates par an. Si, ces dernières années, la production locale couvrait plus ou moins les besoins, 45’000 tonnes de pommes de terre ont fait défaut l’an dernier, et 5000 tonnes d’importation seront également libérées dès le 1er août de cette année, indique «24heures».