Suisse : «Les patients Covid réduisent la rentabilité des hôpitaux»

Alors que plusieurs spécialistes affirment que les patients Covid ne rapportent pas assez, des politiciens prônent un changement de système.

À la mi-décembre, le Conseil fédéral a exhorté les hôpitaux à reporter les opérations dites non urgentes. Cependant, ces opérations sont plus lucratives pour les hôpitaux. Plusieurs spécialistes interrogés par «20 Minuten» ont affirmé que les établissements gagnent nettement plus avec les interventions non urgentes – comme une opération du genou ou de la hanche – qu’avec les patients Covid.