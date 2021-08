Jura : Les patients d’un médecin suspendu se retrouvent sans traitement

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un généraliste contre sa suspension d’un an. En conséquence, les ordonnances qu’il a signées sont refusées en pharmacie.

Gardes médicales pas assurées, des médicaments surdosés, des informations non transmises, etc. Un médecin jurassien a vu sa suspension d’un an être confirmée par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 mai. Ce dont ne se doutaient pas ses patients, c’est qu’ils allaient eux aussi payer le prix d’erreurs du généraliste. Dans « Le Quotidien Jurassien », l’un d’eux explique: «Gravement atteint, je prends des médicaments de cheval. Mais, depuis fin mai, les pharmacies refusent de me le délivrer.»

«Quand un médecin est suspendu, nous sommes immédiatement avertis et, en théorie, nous n’avons plus le droit d’honorer ses ordonnances» confirme Gabriel Voirol, maire de Porrentruy et pharmacien. Seule exception: les traitements ne représentant aucun risque pour la santé des malades. «On peut laisser passer une fois, tout en prévenant le client qu’il doit trouver un autre médecin de famille», poursuit le pharmacien. Or, dans certaines régions de Romandie, surtout en périphérie, les généralistes se font rares. Et, souvent, ils n’acceptent plus de nouveaux patients.