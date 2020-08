Centre de dépistage dans d’une école «Les patients se promènent sans masques»

À Münchenstein (BL), les tests de dépistage du coronavirus sont effectués dans l’enceinte de l’école professionnelle. Une situation qui inquiète certains élèves.

«Faible probabilité d’infection»

Andrea Bürki, de la cellule de crise du canton de Bâle-Campagne, «comprend» que la situation puisse inquiéter les jeunes. «Mais la probabilité que les deux groupes de personnes (ndlr: les étudiants et les personnes testées) entrent en contact l’un avec l’autre est très faible. Les risques de contracter le virus sont bien plus élevés dans un contexte privé.» Elle rappelle par ailleurs qu’on conseille aux élèves de porter le masque lorsqu’ils quittent la salle de classe. Christian Lengeler, professeur en épidémiologie à l’Institut tropical et de santé publique suisse, comprend lui aussi les inquiétudes des élèves. Il souligne toutefois:«Je ne connais pas très bien le complexe en question. Mais à mon avis, s’il existe une entrée séparée et une bonne signalisation, il ne devrait pas y avoir de problème.»