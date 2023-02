Genève: Les patinoires extérieures jouent les prolongations

Sobriété énergétique oblige, elles auraient dû fermer dimanche 5 février. Ce ne sera pas le cas. Les patinoires extérieures du Grand-Saconnex, de Carouge et de Bernex ouvriront jusqu’à la fin du mois, au terme des vacances. Pourtant, à l’automne, parmi les mesures d’économie d’énergie préconisées, l’Association des communes genevoises (ACG) avait recommandé une ouverture de deux mois, «coordonnée et raccourcie, de début décembre à fin janvier». Or le spectre d’une pénurie s’est entre-temps éloigné et «beaucoup, beaucoup» de demandes ont afflué, justifient ces communes.