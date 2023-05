Santé: Les patrons des caisses maladie menacés d'un plafonnement salarial

Si les primes maladie ne cessent d’augmenter, les salaires des patrons des caisses maladie également, écrit le «SonntagsBlick». En 2021, le CEO de Sanitas, Andreas Schönenberger, a perçu plus de 950’000 francs, soit deux fois plus que son prédécesseur en 2017. Thomas Boyer, patron du Groupe Mutuel, a reçu en 2021 plus de 780’000 francs. Quatre ans plus tôt, le même travail était rémunéré 497’000 francs. Quant à la directrice de CSS Assurance, Philomena Colatrella, elle a augmenté son salaire de 744’000 à près de 800’000 francs. À côté de ces revenus, même le salaire du ministre de la Santé paraît relativement modeste: Alain Berset touche 480’000 francs par an.

La balle est désormais dans le camp du Conseil des États. Lundi, sa Commission de la santé se penchera sur le sujet. La décision est sur le fil du rasoir: six membres, appartenant aux partis des Verts, du PS et de l’UDC, sont favorables à un plafonnement à 250'000 francs, tandis que sept membres, du Centre et du PLR, y sont opposés. «Il serait honnête de regarder de près tous les salaires publics et pas seulement ceux des caisses maladie. Rien que dans l'administration fédérale, il y a environ 1000 employés qui gagnent plus de 250’000 francs par an. 80 à 90 % des membres des conseils d'administration des entreprises liées à la Confédération touchent également le même montant», affirme Damian Müller, conseiller aux États (PLR/LU) et vice-président de la Commission de la santé. Les salaires des directeurs des entreprises publiques ne sont en effet en rien inférieurs à ceux des caisses maladie: le chef de poste Roberto Cirillo a perçu plus de 970'000 francs en 2021, et le patron des CFF, Vincent Ducrot, a touché 962’000 francs.