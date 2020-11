Robert Lewandowski a marqué deux fois pour le Bayern, mardi soir à Salzbourg. Keystone

Groupe A: Le Bayern vole

Quatorze victoires consécutives en Ligue des champions! Le Bayern Munich a encore conforté son incroyable record mardi à Salzbourg (6-2), dans une ambiance alourdie par l’attentat islamiste qui avait fait quatre morts la veille à Vienne.

Le Polonais Robert Lewandowski a réussi un doublé, dans ce match où Salzbourg a remarquablement résisté pendant presque 70 minutes, avant de céder en fin de match face à la classe des Bavarois. Le Bayern survole le groupe A avec 9 points, devant l’Atlético Madrid (4 pts) qui a fait match nul à Moscou contre le Lokomotiv.

Groupe B: Le Real revient

Le Real Madrid a remporté une courte mais précieuse victoire à domicile aux dépens de l’Inter Milan (3-2) auquel il abandonne la dernière place du groupe B de la Ligue des champions, mardi à l’issue de la 3e journée.

Battue à domicile par le Shakhtar (2-3) puis accrochée à Mönchengladbach (2-2) l'équipe de Zinedine Zidane l’a cette fois emporté grâce à des buts de Benzema (25e), Sergio Ramos (33e) et Rodrygo (80e), contre deux réalisations de Lautaro Martinez (35e) et Perisic (68e) pour l’Inter, qui totalise deux nuls et une défaite et recevra le Real lors de la prochaine journée le 25 novembre. Mönchengladbach mène la danse après sa victoire facile à Donetsk 6-0.

Groupe C: City fait le plein

Manchester City a fait le plein de points et entrevoit déjà les huitièmes de finale après son succès aisé contre Olympiakos, en marquant encore trois buts (3-0), mercredi.

Après avoir battu Porto 3-1 et Marseille 3-0, City a conforté sa première place dans son groupe avec 9 points, devant Porto (6) et les Grecs (3), alors que l’OM ferme la marche avec un compteur à zéro.

Dès les premières minutes, les hommes de Pep Guardiola ont largement dominé les débats, se positionnant en 2-3-5 en phase offensive et ayant souvent leurs dix joueurs de champ dans le camp adverse.

Ferran Torres et Kevin de Bruyne ont réalisé un superbe une-deux de volée, avant que l’Espagnol, très vif, aille battre Jose Sa entre les jambes, de près (1-0).

Il a fallu attendre l’entrée de Gabriel Jesus (69e), de retour de blessure, pour voir les Citizens se mettre à l’abri, d’une frappe en angle fermé, mais puissante (2-0, 81e) avant que, sur un tir de 20 mètres, Cancelo, lui aussi remplaçant au coup d’envoi, ne parachève le succès (3-0, 90e).

L’OM chute encore

Zéro point, zéro but et trois défaites: la flamme de la Ligue des champions s’est quasi éteinte pour l’Olympique de Marseille, humilié mardi à Porto (3-0) et quasi éliminé à mi-parcours de la phase de poule, avec en prime un triste record de 12 défaites d’affilée en C1.

La bande de Steve Mandanda savait qu’elle n’avait plus le droit à l’erreur après la cruelle défaite au Pirée contre l’Olympiakos (1-0) et la claque reçue à domicile contre Manchester City (3-0). Las, elle s’est fait croquer à l’Estádio do Dragão par un rival portugais pourtant arrivé en petite forme et privé de son roc défensif Pepe, le vétéran forfait sur blessure.

Groupe D: Liverpool écrase l’Atalanta

Liverpool n’a pas laissé passer l’occasion de s’envoler en tête de son groupe en allant donner la leçon (5-0) à une Atalanta (avec Remo Freuler titulaire) dépassée, mardi à Bergame lors de la 3e journée.

Trois jours après avoir repris les rênes de la Premier League, le champion d’Angleterre remporte son troisième match de C1 en trois matches, en gardant sa cage toujours inviolée, dans une rencontre où les attaquants s’en sont donné à cœur joie: Diogo Jota, auteur d’un triplé, Mohamed Salah et Sadio Mané ont profité de boulevards laissés par des Bergamasques apparus bien fatigués.