États-Unis : Les patrons ont tourné la page Trump et regardent vers Biden

À l’instar de la patronne de General Motors, plusieurs grands patrons américains affirment qu’ils sont prêts à travailler avec la nouvelle administration démocrate.

Le monde économique aux États-Unis a déjà tourné la page Trump, y compris des fidèles du milliardaire qui refuse toujours de reconnaître sa défaite, et se prépare à travailler avec la future administration Biden.

La patronne de General Motors, Mary Barra, a parfaitement illustré cette tendance lundi en renonçant à soutenir le combat de l’actuel locataire de la Maison-Blanche contre les normes de pollution automobile édictées par la Californie et en assurant être «entièrement d’accord» avec les objectifs du futur président en matière de véhicules électriques.

«Les deux prochains mois sont essentiels dans la gestion par notre pays de deux crises entremêlées: le contrôle de la propagation du Covid-19 et la reconstruction de l’économie américaine», fait valoir la fédération des fabricants de produits manufacturés. «Il n’y a pas de temps à perdre ni de place pour l’erreur», ajoute l’organisation dans un communiqué.

Passage de témoin compliqué

Donald Trump, qui se gargarise régulièrement de ses amitiés avec les grands patrons, notamment avec les voix les plus influentes de Wall Street, a été lâché par ceux-ci, dont le co-fondateur de la société d’investissement Blackstone, Steve Scharzman.

Ce fidèle soutien et conseiller officieux du président sortant a déclaré lundi que le moment de reconnaître la défaite était venu. «J’ai soutenu le président Trump et sa solide politique économique», a-t-il souligné dans un message transmis à l’AFP. Mais «comme beaucoup dans le milieu des affaires, je suis prêt à aider le président élu Biden et son équipe, qui doivent maintenant faire face au défi de la reconstruction de l’économie après le Covid», a ajouté Steve Schwarzman.