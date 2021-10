Zermatt (VS) – Les patrons refusent obstinément de contrôler le pass Covid de leurs clients

Les patrons sont notamment les auteurs de vidéos conspirationnistes et antivaccin.

La majorité des restaurants suisses se sont conformés aux exigences de contrôle systématique du pass Covid de leurs clients. Cependant, il y a quelques réfractaires qui ignorent systématiquement l’obligation du certificat. Parmi eux, le restaurant Walliserkanne à Zermatt (VS): à la mi-septembre, Patrik Aufdenblatten a annoncé dans une vidéo qu’il continuerait à laisser entrer tout le monde dans son restaurant.

Des affiches placardées dans le restaurant expliquent par exemple la marche à suivre si un contrôle de police avait lieu dans l’établissement. Les convives sont invités à «tenir bon» et à exiger de la police ou de l’inspecteur du travail la base juridique de la mise en œuvre de l’exigence du certificat. «Vous pouvez refuser de faire toute déclaration. Vous n’êtes pas obligés de montrer votre carte d’identité», explique le texte rédigé par le patron.

Propos conspirationnistes et antivax

Patrik Aufdenblatten et son frère Ivan, qui dirigent ensemble le Walliserkanne, ont également fait une apparition sur Kla.tv, un portail internet allemand qui publie des propos conspirationnistes et antivaccin. Dans la vidéo de 15 minutes dans laquelle les Aufdenblatten s’insurgent contre les autorités et mettent en doute une quelconque pandémie, ils affirment notamment que, peu après l’introduction du certificat obligatoire, huit policiers ont «pris d’assaut» le restaurant. Mais depuis lors, il n’y aurait pas eu d’autre contrôle.