France : Les patrons rétifs au télétravail pourraient se faire amender dès janvier

Le 3 janvier, le «home office» sera obligatoire en France à raison de 3 jours par semaine au minimum. La ministre du Travail veut pouvoir sanctionner les entreprises qui ne joueraient pas le jeu.

La ministre du Travail Élisabeth Borne l’a annoncé mardi au cours d’une visioconférence avec les syndicats: elle souhaite «proposer un amendement au projet de loi pour mettre en place des sanctions plus dissuasives et plus rapides (de nature administrative)».