Vieillesse : Les patrons romands veulent réformer les retraites

Les employeurs veulent réformer de fond en comble le régime. Ils proposent d’abandonner la notion d’âge légal de la retraite et de prendre en compte les années de cotisation.

Le Centre Patronal propose une réforme de fond en comble du système de retraites. Pour financer l’AVS et le deuxième pilier, les employeurs romands préconisent d’abandonner la notion d’âge légal de la retraite et de s’appuyer sur le décompte des années de cotisation.

Cette proposition, avec laquelle le niveau des rentes devrait être maintenu, a été présentée mercredi devant la presse à Berne. Actuellement, une retraite complète exige 44 années de cotisations. Le nouveau modèle permettrait aux jeunes qui commencent leur carrière tôt de prendre leur retraite plus rapidement qu’aujourd’hui.

La condition préalable est qu’un revenu important soit réalisé avant le 21e anniversaire. Selon le Centre Patronal, cela représenterait 120% de la pension maximale simple de l’AVS, de 34’128 francs par an.

Stabilisation nécessaire

Avec cette proposition, le financement de l’AVS ne serait pas encore assuré. Celui-ci a encore besoin d’une augmentation de la TVA, de retenues salariales plus élevées et d’une extension progressive de la période de cotisation. En 2045, quiconque paierait ses cotisations à plein à partir de 21 ans prendrait sa retraite correctement à 66 ans et sept mois.