Etude – Les patrons suisses sont confiants pour la croissance

Étude : Les patrons suisses sont confiants pour la croissance

L’étude annuelle menée par PwC auprès des CEO suisses révèle qu‘ils sont euphoriques quant à la croissance et prudents en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Dans sa 25e étude «Annual Global CEO Survey» ( http://www.pwc.ch/ceo-survey-fr ), la société d’audit et de conseil PwC examine les défis actuels et futurs des CEO du monde entier. Sur les 100 participants à l’étude en Suisse, 81% sont convaincus que l’économie mondiale progressera au cours des douze prochains mois, malgré la pandémie de Covid. Les trois quarts d’entre eux e s timent que leur chiffre d’affaires progressera à moyen terme.

Interrogés sur l’importance des différents pays en termes d’impact sur la croissance des ventes, les CEO considèrent que les entreprises étrangères auront toujours plus de difficultés à gagner de l’argent avec la Chine et dans le pays. En tête de liste, ils ont été 52% à citer l’Allemagne (39% en 2020) et 50% les États-Unis (45%).