Ukrainiens en emploi: Les patrons veulent déjà prolonger le statut S, Berne temporise

La pénurie de personnel dans la restauration pourrait être atténuée, mais les obstacles administratifs et linguistiques freinent les embauches.

Plus de 3600 Ukrainiens ont déjà obtenu du travail en Suisse depuis leur arrivée. Mais combien de temps vont-ils rester? Les organisations patronales ont fait part d’incertitudes qui leur compliquent la tâche. Est pointée du doigt la durée, limitée à un an, des statuts S octroyés aux réfugiés ukrainiens. Les premiers réfugiés engagés pourraient donc perdre leur autorisation dès mars prochain, pour les plus précoces.