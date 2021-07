Covid : Les patrons veulent pouvoir savoir si les employés sont vaccinés

Le PDG de Roche plaide pour l’utilisation du certificat Covid sur le lieu de travail afin de pouvoir assouplir les mesures envers les salariés vaccinés. Une pratique qui existe déjà.

Faut-il permettre aux employeurs de demander à leurs salariés la preuve de leur vaccination via le certificat Covid? C’est en tout cas ce que souhaite le PDG du groupe Roche, Severin Schwan dans les colonnes du Tages-Anzeiger, vendredi. «Aux États-Unis, nous sommes autorisés à le faire; en Suisse, nous ne le sommes pas», explique-t-il. Savoir qui a été vacciné ou non permettrait d’autoriser les personnes vaccinées à travailler sans devoir porter le masque sur leur lieu de travail, argumente-t-il. Une obligation qui freine le retour de nombreux employés au bureau, avance-t-il. En outre, la mesure aurait aussi l’avantage de pouvoir mieux organiser le travail, selon lui.

Juridiquement, il n’existe aucune base légale pour permettre aux employeurs d’exiger le certificat auprès de leurs employés, rappelle le Tages-Anzeiger. Le Conseil fédéral n’a rien prévu à cet effet. Mais les pressions se font de plus en plus sentir en ce sens. Ainsi le président de la commission pour les vaccinations, Christoph Berger, a évoqué récemment cette possibilité en interview. Des politiciens l’ont également suggéré, dans le but notamment d’inciter les Suisses à se faire vacciner.