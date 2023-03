Valbirse (BE): incendie à proximité de la Tour de Moron

Selon un témoin, le feu se propageait rapidement à cause de la sècheresse des lieux.

«Je passais par là avec mon VTT quand, depuis la route, j’ai aperçu des flammes. Elles n’étaient pas très grandes, une quarantaine de centimètres tout au plus. Mais le feu se propageait rapidement, à cause de la sècheresse des lieux, inhabituelle en cette saison», explique un lecteur de «20 minutes». La police cantonale bernoise confirme: «Nous avons été alertés pour un incendie sur la commune de Valbirse, mercredi peu avant midi. Des pâturages, à proximité de la Tour de Moron, étaient la proie des flammes.»

«Le problème là-haut, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’eau. Je ne sais pas comment les pompiers vont pouvoir faire», poursuit notre témoin. Et la police de rétorquer: «les soldats du feu ont reçu le soutien des agriculteurs du coin, qui les ont ravitaillés en eau. D’ailleurs, bien que l’incendie et l’intervention demeurent en cours, le feu peut être considéré comme maîtrisé», annonçaient les forces de l’ordre, peu avant 14h. Pour l’heure, les causes du sinistre ne sont pas connues.