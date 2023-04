Football: Les «pauses ramadan» font débat en France

L’exemple anglais

En Premier League, l’usage des pauses existe depuis deux ans, sous l’impulsion du Français Wesley Fofana et du Sénégalais Cheikhou Kouyaté, joueurs de Leicester et Crystal Palace à l’époque, qui ont pris le temps de se restaurer en plein match. «Je suis né en France et j’y ai travaillé, mais il y a une grande différence entre la France et l’Angleterre. Les Anglais montrent le bon exemple», a estimé Abdoulaye Doucouré, milieu malien d’Everton, à la BBC.