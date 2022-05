Guerre en Ukraine : Les Pays baltes cessent d’importer de l’électricité russe

La Lettonie, la Lituanie et l’Estonie font un pas de plus en direction de l’indépendance énergétique. Suite aux sanctions internationales imposées à la Russie, l’exportateur d’électricité russe InterRAO a perdu depuis dimanche la possibilité de vendre de l’électricité à ses clients dans les pays baltes.

Depuis des années, la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie s’efforcent d’atteindre l’indépendance énergétique vis-à-vis de Moscou en augmentant la production intérieure d’électricité et en construisant des interconnexions de réseaux avec la Scandinavie et d’autres pays voisins.