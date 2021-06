Football - Les Pays-Bas tentent de faire sauter le verrou tchèque

Les deux équipes se sont rencontrées à deux reprises dans cette compétition. À l’Euro 2000, organisé par la Belgique et les Pays-Bas, ce sont les Oranje qui ont pris le dessus dans la phase de poules. C’est d’ailleurs un certain Frank De Boer qui avait permis à son équipe de l’emporter à Amsterdam (1-0). Quatre ans plus tard, au Portugal, Tchèques et Bataves croisent une nouvelle fois leur chemin au premier tour. Cette opposition a donné lieu à l’un des plus beaux matches de cet Euro portugais.