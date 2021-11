Football - Les Pays-Bas iront au Qatar, l’Ukraine et la Turquie barragistes

Les qualifiés et les barragistes en Europe

Les 12 barragistes seront répartis dans trois tableaux (tirage au sort le 26 novembre). Au sein de chacun d’entre eux se disputeront des demi-finales (24 et 25 mars) et une finale (28 et 29 mars) sur un seul match, avec prolongation et tirs aux buts éventuels. Le vainqueur de chaque finale obtiendra sa place au Mondial 2022.